أسباب ارتفاع أسعار «الدواجن» و«اللحوم»

أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه سيتم استمرار صرف السلع التموينية دون أي استثناء حتى نهاية شهر يوليو، مشيرًا إلى أنه ابتداءً من الغد ستبدأ ...