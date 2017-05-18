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اليوم.. وزير الثقافة يفتتح مسرح البالون بالعجوزة
حلمي النمنم

اليوم.. وزير الثقافة يفتتح مسرح البالون بالعجوزة

2017-05-18 06:21:38

يفتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، مسرح البالون بالعجوزة، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير واشتراطات الحماية المدنية، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون افنتاج الثقافي، والفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للفنون الشعبية.

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