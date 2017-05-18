ترامب: لا تواطؤ بين فريق حملتي وجهة أجنبية2017-05-18 04:04:40
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجود أي تواطؤ بين فريق حملته الانتخابية وبين أي جهة أجنبية، مؤكدا تطلعه إلى الانتهاء من التحقيق.
وعبّر ترامب الأربعاء، عن الأمل في أن يتم الانتهاء “سريعا” من التحقيق بشأن احتمال وجود تواطؤ بين روسيا ومقربين منه، وذلك بعد أن عينت وزارة العدل الأميركية محققا خاصا في هذه القضية.
وقال ترامب في بيان “كما قلت مرارا، فإنّ تحقيقاً شاملاً سيؤكد ما نعرفه بالفعل: ليس هناك أيّ تواطؤ بين فريق حملتي وبين جهة أجنبية”، بحسب “سكاي نيوز”.
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