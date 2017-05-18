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اليوم.. محاكمة بديع و 13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم"
محمد بديع ـ اﻻخوان ـ لمرشد‎

اليوم.. محاكمة بديع و 13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم"

2017-05-18 04:00:27

تنظر اليوم، الخميس، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية “أحداث البحر الأعظم”.

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة “بديع” وباقى المتهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

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