 Moheet on google
الخميس 18 مايو 2017 03:43 صباحاً
روابط سريعة
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
اسهم بورصة

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

2017-05-18 03:27:10

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض مع نهاية تعاملات الأربعاء.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضًا بنسبة 78ر1%، ليصل إلى 93ر20606 نقطة،وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا بنسبة 82ر1% ، ليصل إلى 03ر2357 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 51ر2%، ليصل إلى 55ر5580 نقطة، بحسب وكالة أنباء “واس”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3