مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض2017-05-18 03:27:10
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض مع نهاية تعاملات الأربعاء.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضًا بنسبة 78ر1%، ليصل إلى 93ر20606 نقطة،وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا بنسبة 82ر1% ، ليصل إلى 03ر2357 نقطة.
وانخفض مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 51ر2%، ليصل إلى 55ر5580 نقطة، بحسب وكالة أنباء “واس”.
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