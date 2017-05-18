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اليوم.. محاكمة الضابطين بـ"قتل محامي المطرية"
شاكوش - محكمة

اليوم.. محاكمة الضابطين بـ"قتل محامي المطرية"

2017-05-18 03:16:57

تنظر اليوم، الخميس، محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة الضابطين المتهمين بـ”قتل محامي المطرية”.

تٌعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين عادل أحمد عبد الهادي و علي أحمد صقر، وأمانة سر أحمد الهادي و هشام حافظ.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة الضابطين المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تعذيب المحامي كريم حمدي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، فأحدث به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، لتقضي محكمة جنايات القاهرة بسجنهما خمسة سنوات ، لتعود محكمة النقض وتٌقرر إعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة عن التي أصدرت حكم أول درجة.

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