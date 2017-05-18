ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق، مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، متطلبات التحضير واستعداد المفوضية للانتخابات التي ستقام بداية العام المقبل، بحسب ما نشرته إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء.

وقالت إدارة الإعلام والتواصل عبرصفحتها على موقع “فيس بوك” إن لقاء معيتيق والسايح بمقر ديوان رئاسة الوزراء “تركز على أهمية دور المفوضية خلال الفترة القادمة وفق مخرجات الاتفاق السياسي، والوقوف أمام متطلبات المرحلة القادمة للتحضير للانتخابات التي ستُجرى بداية العام القادم 2018”.

وبحسب إدارة الإعلام والتواصل فإن الاجتماع تطرق إلى مناقشة المختنقات التي تعيق سير عمل المفوضية، والعمل على حلحلتها حتى يتسنى لها أداء المهام الموكلة لها بدعم من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.