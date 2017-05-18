أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، عن طاقم تحكيم المباريات التي ستُقام اليوم، الخميس، في الأسبوع الـ 29 للدوري.

ويدير مباراة الزمالك ووادي دجلة المقررة في تمام الساعة التاسعة على ستاد بتروسبورت تحكيميًا، كل من محمد الصباحي، ويعاونه سمير جمال، وأحمد توفيق طلب، ومحمد عبد الحافظ، حكمًا رابعًا.

الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 51 نقطة، بينما يحتل وادى دجلة المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

ويلتقي المصري أمام الداخلية في تمام الساعة الثالثة والنصف، على ستاد برج العرب، ويدير المباراة هشام عبد الحميد ويعاونه هاني عبد الفتاح وعمر فتحي، ورامي مدحت حكمًا رابعًا.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 47 نقطة، فيما يحتل الداخلية المركز الـ16 برصيد 24 نقطة.

ويستضيف سموحة منافسه بتروجيت، على ستاد برج العرب، الساعة 6:30، ويديرها سامح فاروق، ويعاونه حسن عبد الله واكرامي سالم، وحسين اسماعيل حكمًا رابعًا.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بتروجيت المركز السادس برصيد 41 نقطة.