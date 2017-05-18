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مرتضى منصور لـ"أبوريدة": "غير عتبتك عشان بقت نجسة"
مرتضى منصور‎

مرتضى منصور لـ"أبوريدة": "غير عتبتك عشان بقت نجسة"

2017-05-18 02:07:17

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن القضاء هو الفيصل بينه وبين اتحاد الكرة، موجهًا سؤاله إلى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم: “لماذا كل من حوله دائمًا أشخاص غير محترمين؟” - حسب قوله.

وأضاف “منصور”، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية “صدى البلد”، أن على أبو ريدة أن يغير أولئك الأشخاص حتى لا يفقد من رصيده، فالناس حاليًا يحبونه.

وطالب رئيس نادي الزمالك، أبو ريدة، بتغيير “عتبته”، قائلًا: “عتبتك بقت نجسة، وعليك بتغييرها”، متعجبًا من تمسكه بأولئك الأشخاص المحيطين به، وأن تلك التصرفات التي يقومون بها لن نرضى بها.

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