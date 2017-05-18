تصدر اليوم، الخميس، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال”حسين سالم” ، في القضية المعروفة بـ”تصدير الغاز لإسرائيل”.

يصدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين حسن دياب و وجدي عبد المنعم، وأمانة سر علاء حمزة و محمود مصطفى.

وتحمل القضية رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة، وواجه المتهمون بالقضية اتهامات بإهدار المال العام ، المتمثل في بيع الغاز المصري بأسعار زهيدة.