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اليوم.. الحكم بإعادة إجراءات محاكمة سالم بتصدير الغاز لإسرائيل
حسين سالم

اليوم.. الحكم بإعادة إجراءات محاكمة سالم بتصدير الغاز لإسرائيل

2017-05-18 01:59:57

تصدر اليوم، الخميس، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال”حسين سالم” ، في القضية المعروفة بـ”تصدير الغاز لإسرائيل”.

يصدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين حسن دياب و وجدي عبد المنعم، وأمانة سر علاء حمزة و محمود مصطفى.
وتحمل القضية رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة، وواجه المتهمون بالقضية اتهامات بإهدار المال العام ، المتمثل في بيع الغاز المصري بأسعار زهيدة.

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