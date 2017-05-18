بمناسبة تحرير جنوب لبنان ينظم اتحاد الكتاب اللبنانيين ومنتدى جبل عامل للثقافة والأدب وبالتعاون مع بلديات لبنانية الدورة السادسة لمهرجان الشعر المقاوم والذي يستضيف شعراء من مصر، العـراق، سوريا، الجـزائر، ولبـنان.

ويشارك في الأمسية الأولى التي تقام بالتعاون مع بلدية مدينة النبطية الشعراء ،ابراهيم صديقي “الجزائر”، لطيفة سلطان “لبنـــان”، ليندا ابراهيم “سورية”، أنطوان سعادة “لبنـــان”، زيد السلامي “العراق”ويقدم الأمسية التي تقام اليوم الخميس، يما تقام الأمسية الثانية في مدينة بنت جبيل ويشرك فيه الشعراء، ليندا ابراهيم، د. ايهاب حمادة “لـبنــان”،ابراهيم صديقي “الجزائر”د. عادل جواد يونس “لـبنــان”،أحمد بخيت “مصــر” ويقدمها د.مصطفى بزي

أما ثالث أمسيات المهرجان فتقام في بلدة مشغرة ويشارك فيها الشعراء ،زيد السلامي “العـراق” ،مارون الماحولي “لـبنــان”،أحمد بخيت، إبراهيم صديقي ،عباس عياد “لـبنــان”، ويقدمها زياد ياسين.