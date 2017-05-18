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السبت.. انطلاق فعاليات مهرجان إربد الشعري
مهرجان اربد الشعري

السبت.. انطلاق فعاليات مهرجان إربد الشعري

2017-05-18 01:45:12
متابعات

بمناسبة إعلان عمان عاصمة الثقافة الاسلامية 2017 تنطلق السبت 20 مايو فعاليات مهرجان إربد الشعري.

ويشتمل البرنامج على عدد من الجلسات والفعاليات الثقافية والفكرية والشعرية والفنية، بمشاركة من نخبة من المبدعين الأردنيين، ويتولى إدارة المهرجان الكاتب موسى النعواشي، حيث سيكون حفل الافتتاح في الحادية عشرة، مشتملا على كلمة ترحيبية لرئيس بلدية الشعلة عصام الروسان، وكلمة المهرجان يلقيها مدير مديرية ثقافة محافظة إربد الدكتور سلطان الزغول، وكلمة راعي المهرجان.

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