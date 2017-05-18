"دور الإعلام في إحياء الشعر" باليونسكو اليوم2017-05-18 01:41:55
تستضيف منظمة اليونسكو غدا الخميس، ندوة بعنوان “دور الإعلام في عملية إحياء الشعر” بتنظيم من جمعية الصحافة الأوروبية للعالم العربي.
يشارك في الندوة كل من الكاتب والمخرج فريديريك ميتران وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، ود. علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، والأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وسلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر في اللجنة، ويُدير الندوة باسكال ايرولت كبير صحافيي جريدة opinion الفرنسية.
وتتضمن الندوة قراءات شعرية لكل من الشاعرتين الإماراتيتين زينب البلوشي، وشيخة المطيري، والشاعر الكويتي راجح الحميداني الحاصل على لقب شاعر المليون الموسم السابع عام 2016 والشاعر السعودي إياد الحكمي الحاصل على لقب أمير الشعراء الموسم السابع عام 2017.
وبهذه المناسبة أصدرت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية “قصائد نبطية مختارة” باللغتين العربية والفرنسية، للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث سيتم تزويد الحضور في الندوة بنسخة عن الإصدار الجديد بما يُقدّم للمتلقي الأوروبي من خلال الترجمة الفرنسية، التي أشرف عليها فريق من الشعراء نموذجاً عن الشعر النبطيّ.
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