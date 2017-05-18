صدر حديثاً عن المكتب المصري للمطبوعات كتاب “50 فكرة يجب أن تعرفها عن تاريخ الحرب” وهو من ضمن سلسلة 50 فكرة يجب أن تعرفها.

ارتبط التاريخ البشري منذ امبراطوريات العالم القديم وحتى القوى العظمى في القرن الواحد والعشرين ارتباطا وثيقا بالحروب والأسلحة التي استخدمناها في شن تلك الحروب. كما تم تسخير عناصر التكنولوجيات التي نتجت الحضارات المتقدمة لصالح أعمال الحروب المروعة.

ووفق الناشر: أدخلتنا ثورة الكمبيوتر، التي سيطرت على كل جانب من جوانب الحياة في المجتمعات المتقدمة بحلول عام 2000، إلى بُعد خامس جديدمن الحروب. تتنافس فيه الحكومات بشكل شرس في الفضاء الإلكتروني.

تغير كل شيء في بعض النواحي، بينما ظل التغيير محدودًا للغاية في نواحي أخرى. في وقتنا الحاضر، يهدد دخول الطائرات المقاتلة بدون طيار(UCAV) سبل عيش العديد من المؤسسات المُدربة تدريب عالي من رواد القوات الجوية في العالم.

في المقابل، فإن النزاعات غير المتناظرة المستعرة في جميع أنحاء العالم في بلدان العالم الثالث تشهد على استمرارية أحد أكثر أسلحة القرن العشرين استثنائية، وهي بندقية كلاشينكوف، والتي تم تطويرها في أواخر فترة الأربعينيات ولا تزال في الخدمة في جميع أنحا العالم حتى اليوم.

يرسم هذا التاريخ الممتد من العربات الحربية وحتى فيروس “ستاكسنت” الذي قام بتعطيل برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم في عام 2009، خريطة لتأثير بعض أكثر الاسلحة أهمية والتي تم تطويرها خلال السنوات 2500 الماضية.