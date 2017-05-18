 Moheet on google
الخميس 18 مايو 2017 02:16 صباحاً
روابط سريعة
رونالدو: سنذهب لمالاجا من أجل الفوز والتتويج بالليجا
رونالدو

رونالدو: سنذهب لمالاجا من أجل الفوز والتتويج بالليجا

2017-05-18 01:29:10

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد عقب انتصار فريقه مساء الأربعاء، على سيلتا فيجو 4-1 أن الفريق سيذهب الى مالاجا في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني من أجل الفوز رغم أن الفريق الملكي يكفيه التعادل من أجل التتويج بلقب الليجا رسميا.

وقال النجم البرتغالي في تصريح مساء الأربعاء، نقلته وكالة الأنباء الإسبانية “ريال مدريد أجاد خلال لقاء اليوم ،ويتبقى لنا مباراة ويجب علينا أن نواصل الانتصارات حتى النهاية، وخاصة أن مالاجا فريق قوي للغاية على ملعبه”.

وأضاف ” على الرغم من أن الفريق الملكي يحتاج لنقطة وحيدة خلال المباراة المقبلة من أجل تتويجه باللقب ، إلا أننا سنذهب من أجل الفوز، لأننا ريال مدريد وعلينا إظهار أننا الأفضل والأجدر بالتتويج باللقب”.

وبالفوز الذي حققه الفريق الملكي على “فيجو”، استعاد صدارة ترتيب الدوري من الغريم برشلونة (87 نقطة) بعدما رفع رصيده إلى 90 نقطة، ويكفيه التعادل مع مالاجا في آخر الجولات يوم الأحد القادم لاستعادة لقب الليجا، الغائب منذ عام 2012 عن قلعة البرنابيو .. أما فريق البرسا يتبقي له مباراة وحيدة فقط في ختام منافسات الدوري الإسباني.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3