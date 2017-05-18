أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد عقب انتصار فريقه مساء الأربعاء، على سيلتا فيجو 4-1 أن الفريق سيذهب الى مالاجا في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني من أجل الفوز رغم أن الفريق الملكي يكفيه التعادل من أجل التتويج بلقب الليجا رسميا.

وقال النجم البرتغالي في تصريح مساء الأربعاء، نقلته وكالة الأنباء الإسبانية “ريال مدريد أجاد خلال لقاء اليوم ،ويتبقى لنا مباراة ويجب علينا أن نواصل الانتصارات حتى النهاية، وخاصة أن مالاجا فريق قوي للغاية على ملعبه”.

وأضاف ” على الرغم من أن الفريق الملكي يحتاج لنقطة وحيدة خلال المباراة المقبلة من أجل تتويجه باللقب ، إلا أننا سنذهب من أجل الفوز، لأننا ريال مدريد وعلينا إظهار أننا الأفضل والأجدر بالتتويج باللقب”.

وبالفوز الذي حققه الفريق الملكي على “فيجو”، استعاد صدارة ترتيب الدوري من الغريم برشلونة (87 نقطة) بعدما رفع رصيده إلى 90 نقطة، ويكفيه التعادل مع مالاجا في آخر الجولات يوم الأحد القادم لاستعادة لقب الليجا، الغائب منذ عام 2012 عن قلعة البرنابيو .. أما فريق البرسا يتبقي له مباراة وحيدة فقط في ختام منافسات الدوري الإسباني.