أنهى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا مساء /الأربعاء/ اجتماعات اليوم الثاني من الجولة السادسة لمحادثات جنيف حول الأزمة السورية، في الوقت الذي لف فيه الغموض مصير الورقة التي كان قدمها أمس بشكل مفاجئ إلى أطراف التفاوض بشأن إنشاء آلية تشاورية تمهد لدستور مستقبلي في سوريا.

وأكدت مصادر في “الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية” و”وفد معارضة القاهرة” أنهم أبدوا تحفظا كبيرا على الورقة وما تضمنته، وعلى ابتعاد المبعوث الخاص عما كان قد تم الاتفاق عليه في الجولة التفاوضية السابقة من التركيز على السلال الأربعة، التي تشتمل على موضوعات الحوكمة والانتخابات والدستور والإرهاب.

من جانب أخر، أكد نائب وزير الخارجية الروسي الموفد إلى جنيف جينادى جاتيلوف - بعد لقاءات جمعته بالوفود المختلفة المشاركة - أنه لا توجد أية نية لدى روسيا ليحل مسار استانا محل مسار جنيف، موضحا أن روسيا حريصة للغاية على دفع المسار السياسي في جنيف للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.