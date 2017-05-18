بدأ فريق الترميم بالمتحف المصري الكبير بالاشتراك مع فريق عمل ياباني، فى أعمال تغليف السرير الجنائزى الخاص بالملك توت عنخ آمون، والمعروض حاليا بالمتحف المصري بالتحرير.

و أوضح د. طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير أن السرير مصنوع من الخشب المغطى برقائق الذهب على هيئة المعبودة سخمت. وأكد أن جميع أعمال التوثيق العلمي و الترميم الأولي تمت علي السرير قبل التغليف و ذلك لضمان سلامة الأثر أثناء عملية النقل.

ومن جانبة قال عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولى ونقل الآثار بالمتحف الكبير أن عملية التغليف سوف تستغرق ٨ ساعات وسوف يتم استخدام مواد و خامات تغليف عالية الجودة وخالية تماما من الحموضة. هذا بالإضافة إلى استخدام وحدات ضد الاهتزازات أثناء عملية النقل، وكذلك أجهزة لقياس الحرارة وشدة الاهتزازات بما يضمن سلامة الأثر.

وأكد حسين كمال مدير الشئون الفنية بالمتحف المصري الكبير أن هذه المرحلة تتم الآن بعد الانتهاء من كل المراحل الضرورية من أعمال ترميم أولي وتوثيق علمي للأثر.