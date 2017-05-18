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ترامب: نخطط لبناء السلام بالتواصل مع كوريا الشمالية تحت ظروف ملائمة
دونالد ترامب ومون جيه

ترامب: نخطط لبناء السلام بالتواصل مع كوريا الشمالية تحت ظروف ملائمة

2017-05-18 00:58:21

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبعوث الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه، إن، للولايات المتحدة هونج سيوك هيون إنه يخطط لبناء السلام عبر التواصل مع كوريا الشمالية تحت ظروف ملائمة، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وأجرت كوريا الشمالية يوم الأحد الاماضي تجربة صاروخية لصاروخ باليستي قالت عبر وسائل إعلامها إنه قد نجح.

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