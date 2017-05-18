قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، منح لاعبي الفريق راحة من المران اليوم الخميس، تجنبا لتعرضهم للإجهاد.

وكان الفريق قد خاض مساء الأربعاء، مباراة ضمن الجولة الـ29 بمسابقة الدوري الممتاز أمام فريق الشرقية، انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويستأنف الفريق تدريباته صباح يوم الجمعة المقبل؛ للاستعداد لمواجهة القطن الكاميروني، المقرر لها 23 مايو الجاري، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

من جهة أخرى، توجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي، عقب مباراة الفريق أمام الشرقية، إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب السلام الذي استضاف المباراة؛ لإجراء أشعة على الكتف، بعد إصابته خلال المباراة.

ومن المقرر أن يخضع مؤمن لفحص طبي خلال مران الفريق يوم الجمعة، لتحديد موقفه من مباراة القطن الكاميروني المقرر لها يوم 23 مايو الجاري، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.