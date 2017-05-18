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الآثار: بروتوكول تعاون مع "المصرية الروسية للثقافة"
مصطفى أمين

الآثار: بروتوكول تعاون مع "المصرية الروسية للثقافة"

2017-05-18 01:02:23
محيط - سميرة سليمان

وقعت وزارة الآثار بروتوكول تعاون مشترك مع المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، وذلك بقاعة أحمد باشا كمال بمقر وزارة الآثار.

وأوضح الدكتور مصطفي أمين الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم تعتبر من المؤسسات التي تعمل علي تنشيط العلاقات المصرية الروسية في شتى المجالات الثقافية المختلفة. وهو ما تسعي إليه وزارة الآثار لنشر الثقافة المصرية وآثارها وتاريخها العتيق.

حيث أشار أمين إلى أن أهم ما جاء في بنود هذا البروتوكول هو أن تقوم وزارة الآثار بتسويق إصدارات المؤسسة من الكتب التراثية وكتب اللغة و الأدب الروسي بمنافذ بيع الكتب والهدايا في جميع المتاحف والمناطق الآثرية، وذلك بعد اعتمادها من لجنة النشر العلمي بوزارة الآثار.

وأكد أمين أن وزاره الآثار تخطو بخطى ثابتة ومتقدمة نحو الارتقاء بالوعي الأثري ونشر العلم والمعرفة بالتراث والآثار المصرية لدى العالم أجمع.

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