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السيسي مطالبا المصريين بالصبر: "أقسم بالله سنحقق مايفوق خيالكم"
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي مطالبا المصريين بالصبر: "أقسم بالله سنحقق مايفوق خيالكم"

2017-05-18 00:26:01

نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما تردد بشأن وجود صراع بين أجهزة الدولة، وقال إن “تحالف 30 يونيو لم ينته بعد، لكنه موجود وقائم في مواجهة أي خطر”.

وأضاف السيسي خلال الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية “الأهرام والأخبار والجمهورية”: “أقسم بالله سنحقق ما يفوق خيال المصريين إذا صبروا”.

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