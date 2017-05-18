كشفت شركة “شياوميXiaomi” الصينية، عن إطلاق 3 هواتف ذكية جديدة داخل السوق المصري، فالهاتف redmi 4A يباع حاليا فى السوق المصرى، كما أعلنت عن إطلاق Redme 4 note و Redme 4X، فى السوق المصرى قريبا من خلال متاجر ومواقع التسوق، كما سيتم الإفصاح عن المزيد من المعلومات بشأن الأسعار وتوافر المنتجات من خلال صفحة mi Egypt على فيس بوك.

وأكد وانج تشانج نائب الرئيس الأول لشركة شياومي Xiaomi ، خلال المؤتمر الصحفي، أن تلك الهواتف تعزز تواجد العلامة التجارية للشركة داخل مصر، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم خلال الفترة المقبلة بالتواجد داخل مختلف المحافظات المصرية.

وأوضح تشانج أن “شياومي” تتمتع بعلامة تجارية قوية جعلتها تحتل الصدارة في السوق الصيني، حيث تقوم الشركة بإنتاج الهواتف الذكية ومنتجات إلكترونية أخرى، وحققت الشركة إيرادات بلغت 15 مليار دولار خلال عام 2016.

وأضاف تشانج أن الشركة تأتي في المركز الأول عالميا في تصنيع أجهزة الباور بانك، حيث تصدر نحو مليون جهاز عالميا إلى دول العالم.

وقال دوندنوفان سن مدير إدارة المنتجات والتسويق بشركة Xiaomi العالمية، إن هاتف Redme 4A مدعوم بمعالج كوالكوم سناب دراجون 425 ويزن 131.5 جرام، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 3120 مللي أمبير، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 6، ويأتي بسعر 1999 جنيها مصريا لنسخة 16 جيجا، و2099 جنيها مصريا لنسخة 32 جيجا.

كما يتمتع هاتف Redmi 4A بمجموعة من المميزات أبرزها كاميرا خلفية 13 ميجابكسل وأخرى أمامية 5 ميجابكسل، ويعتمد على ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجا “RAM” وذاكرة تخزين داخلي 16 جيجا أو 32 جيجا، ويدعم شريحتي اتصال بتقنية 4G.

أما هاتف Redmi Note 4 فيأتي ببطارية 4100 مللي أمبير، ومعالج سناب دراجون 625 ثماني النواة، ويعتمد على ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا “RAM”، وذاكرة تخزين داخلي 32 جيجابايت.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية 13 ميجابكسل وأخرى أمامية 5 ميجابكسل، ويدعم شريحتي اتصال بتقنية 4G، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 6، ويضم ماسح لبصمات الإصبع، ويأتي بسعر 3099 جنيها مصريا.

كما يأتي هاتف Redmi 4X بشاشة 5.5 بوصة، وكاميرا خلفية 13 ميجابكسل وأخرى أمامية 5 ميجابكسل، ويضم معالج سناب دراجون 653 ثماني النواة.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 6، ويضم ذاكرة تخزين داخلي 32 جيجابايت، ويدعم ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا “RAM”، ولم يتم تحديد سعره داخل مصر حتى الآن.

