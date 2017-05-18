قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن الحكومة المصرية نجحت فى مشاوراتها مع بعثة الصندوق للحصول على إقرار البعثة للقرض حيث عرض بيان الموازنة كيفية تقليص عجز الموازنة، ويبشر فعلياً بتحقيق فائض أولي فى موازنة مصر للمرة الأولى منذ سنين عديدة، لافتاً إلى أنه يرى أن الموازنة بصفة عامة جيدة جداً وأضاف: النقاش الذي خضناه مع الحكومة كان بناء.

وتابع”جارفيس”، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر الفيديو كونفرانس من واشنطن، لبرنامج “هنا العاصمة”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن هناك اجتماع للصندوق خلال أسابيع قليلة فما يحدث عادة هو ما يسمى بالحصول على موافقة أعضاء بعثة الصندوق، لافتاً إلى أن الاستمرار فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى 2014 عامل أساسي فى الفترة القادمة، ومن الملاحظ أن هناك انخفاضا تدريجيا فى عجز الموازنة، والذي سيكون أحد ثمار خفض الدين خلال العام القادم.

وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إلى أن هناك تدابير متخذة للسيطرة على التضخم وهو أحد القضايا شديدة الأهمية، وهناك استمرار للنجاح الكبير لـ تعويم العملة، وأوضح أن الصندوق بصدد متابعة الإصلاحات الهيكلية، وهي بالفعل إصلاحات حقيقية يراها أعضاء البعثة لتحسين كفاءة الاقتصاد وتحفيز بيئة الاستثمار، ودفع النمو إضافة إلى توفير الوظائف.

وكشف جارفيس، أن البعثة ناقشت مع مسئولى البنك المركزى أدوات خفض التضخم كأحد المسائل الهامة والتي لها بالغ الأثر على حياة الكثيرين، لافتاً إلى أن هناك ثقة من أعضاء البعثة بأن البنك المركزى لديه أساليب ناجحة لمجابهة ذلك، إضافة إلى القوانين التي تمت الإشارة إليها، معتبرا أن خفض التضخم يحتاج دعم من الجهات الحكومية الأخرى مع البنك المركزى.