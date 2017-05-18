إجذبي زوجك للجنس بـ22 وسيلة إغراء!2017-05-18 13:53:54
زوجى لا يهتم بى واشعر دائما بمسحة حزن فى عينه لا اعرف سببها ، يزهدنى ولا يرغب في معاشرتى الا بشق الانفس ، أراه دائما متابعا للمسلسلات الغربية ويبدى اعجابه بالنساء فيها ولا اقدر انا على جذب انتباهه ابدا إلى ، فماذا افعل ؟.
بامكانك ان تجذبي زوجك وتغريه تغري زوجك بأكثر من طريقه وبمنتهى البساطه ويجعله هذا تلقائيا ينصرف عن اى شئ اخر سواك الى الاهتمام بك والسعى لاقامة علاقة حميمة يومية معك .
1- الاغراء بنظرة العين
النظرة الماكرة الاسرة لزوجك تجعله يهيم بك عشقا وولعا
2- اغراء الفم والشفتان
ملمع الشفاه يعطي تأثير هائلا على الشفتين واختاري اللون الذي يناسبك لأنه يجعل منظر شفتيك رطبتين ولامعتين وشهيتين ، هل جربت عض طرف شفتك السفلى بخفة واغراء مثير امام زوجك وشوفي كيف تؤثر عليه المهم ينتبه للحركه ذي !!.
3- اغراء اللسان
مرري طرف لسانك بين شفتيكي باغراء امام زوجك
4 - اغراء الصوت
صوتك الهامس الناعم وتنهداتك المثيرة من فتره لاخرى تسحر الزوج
5- اغراء عنقك
حافظي على نعومتها وابرزي جمالها
6 - اغراء الاذن
للاذن سحر خاص باللقاء الحميم
7ـ اغراء الخدود
للخدود سحر خاص .. لين بشرتك صافيه ومورده خلاص هي السحر بعينها لزوجك !!
8ـ اغراء منطقة النحر
وهي بين العنق والصدر حافظي على صفاء المنطقة وابرازها بالملابس المكشوفة التي تبرز اطراف نهديك من بدايتها
9ـ اغراء النهود
ارتدي تي شيرتات مفتوحة بشكل v او على شكل مربع لتبين الاطراف العلوية للصدر ولتزيدي في جاذبيتهما للنظر اليهما استخدمي كريم اساس اغمق من بشرتك بعدة درجات وضعيه على المنطقة الضيقة اللي بين النهدين
10ـ اغراء الخصر
الاهتمام بمنطقة الخصر
11ـ اغراء الظهر الجذاب
بملابس او قمصان مفتوحة الظهر وارفعي شعرك حتى تظهر بشرتك الناعمة من خلال الفتحة
12 - اغراء بالشعر
شعرك ايا كان طوله ولونه ونوعه اهم شي تهتمي به وتجعليه مناسب لشكل وجهك ولو كان مجعدا بعض الشئ
14 ـ اغراء الساقين
احرصي على خلوهما من الشعر والنمش والحبوب وادهنيهما بكريم ملطف يترك لمعة محببة وارتدي صنادل تكشف عن اصابع رجلك النظيفة المنسقة.
15 ـ اغراء اظافر يدك
اعتني بهما دائما واطليهما بلون جميل في غير اوقات الصلاة
16 ـ اغراء برائحتك دائما
الاهتمام بالاستحمام والنظافة الدائمة مع الاهتمام بنظافة الأبط
17 ـ اغراء المنطقة التناسلية
ان تهتمي بنظافته باستمرار .. التعطير مهم .. استخدمي مسك .. دهن العود .. دهن الصنوبر .. دهن الياسمين .
18 ـ اغراء الافخاذ
تعتبر الافخاذ من انوثة المرأة ..
19 ـ اغراء المؤخرة
استخدميها وانتي بالانحناء من حين لآخر بتددل وغنج امام زوجك فهذا يثيره ولكن هي للاغراء فقط دون جماع لانه محرم .
20 ـ اغراء بالمكياج
اهتمي بمكياجك في البيت حتى ولو بشكل فالرجل ينظر خارج بيته لأنه لم يجد ماينظر اليه في بيته
21ـ الاغراء بانوثتك وحنانك
رقتك واهتمامك بزوجك و مناداته بأسماء الدلع والحب تثير الزوج
22 - اغراء الابتسامة
ابتسامتك لابد ان تكون ناعمة وضحكتك مثيرة جاذبة
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