 Moheet on google
الخميس 18 مايو 2017 12:43 صباحاً
روابط سريعة
محافظة الجيزة تبدأ في افتتاح معارض سلع رمضان
اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة‎

محافظة الجيزة تبدأ في افتتاح معارض سلع رمضان

2017-05-17 23:54:52

افتتحت محافظة الجيزة اليوم الأربعاء 3 معارض لبيع السلع الغذائية بكافة أنواعها واللحوم والدواجن بالتعاون مع الغرفة التجارية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وقال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة أنه سيتم إفتتاح باقى المعارض وعددها 14 معرض بأحياء ومراكز ومدن المحافظة تباعاً وقبل حلول شهر رمضان ..لافتا الى أن المعارض تستمر لمدة شهر وتقوم حاليا الشركات والمصانع والتجار بمد المعارض بكافة السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تخفيفاً عن كاهل المواطنين.

وأضاف الدالى ان المعارض التى تم إفتتاحها أمام الجمهور موجودة باحياء الهرم ( طريق المنصورية – أمام نزلة السمان ) والعمرانية ( شارع ترعة الزمر أمام كوبرى العمرانية ) وجنوب الجيزة “ميدان المنيب”.

أما باقى المعارض سيتم اقامتها بالوراق بجوار مبنى الحى الجديد وشمال الجيزة بشارع المحطة وبولاق الدكرور بشارع الملك فيصل بجوار شركة المطاحن.

وفى المدن منشأة القناطر بقرية بهرمس وأوسيم بميدان الشهداء وكرداسة طريق المريوطية الشرقى وأبو النمرس بجوار مستشفى الحسن والحسين والبدرشين بشارع بور سعيد والعياط بشارع الجيش والصف أمام مجمع النور المحمدى وأطفيح بجوار مجمع الخليل الخيرى ومعرضين بمدينة 6 أكتوبر بجوار معرض النساجون الشرقيون المحور المركزى وإبنى بيتك المنطقة الثانية والشيخ زايد بمركز خدمات الحي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3