

قال الكاتب الصحفى ياسر رزق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد له أنه يبحث عن شخصيات تتمتع بالكفاءة والشرف والوطنية والنزاهة والقدرة على تحمل مسئولية قيادة دولة بحجم مصر، لافتًا إلى أن السيسي يتولى حاليًا إعداد قيادات وكوادر يمكنها تولى منصب رئاسة مصر بعد عام 2022.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”، تقديم عمرو أديب، إلى أن الرئيس السيسي أخبره أنه يضع بعض الكوادر التي يرى أنها قادرة على تولى شئون البلاد موضع الاختبار والتقييم، لافتًا إلى أن السيسي شدد على أن مصر ليست عقيمة وبها شخصيات تتمتع بالقدرة والكفاءة والوطنية في جهات ومؤسسات الدولة.

وأضاف: أن السيسي جدد دعمه للأحزاب والقوى السياسية، كما جدد دعوته للأحزاب السياسية لتشكيل اندماجات لإفراز شخصيات قادرة على إدارة شئون الوطن وأن تحظى بدعم الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.