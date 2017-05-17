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السبت .. انطلاق "حكايات وأساطير" حسن الشرق
حسن الشرق

السبت .. انطلاق "حكايات وأساطير" حسن الشرق

2017-05-17 23:25:12
خاص - محيط

تقيم مؤسسة الشموع يوم السبت 20 من مايو معرضا للفنان الفطري التلقائي العالمي حسن الشرق ، تحت اسم ” حكايات وأساطير ” ، ويستمر حتى الثامن من يونيو  2017

وفي تقديمها للمعرض قالت الدكتورة لوتس عبد الكريم مؤسسة الشموع إن ” الفن هو الهبة التي كرم الله بها الإنسان وميَّزه من خلالها عن كل خلقه ، لتكون طريقه إلى  المحبة والخير وواحة للسلام والجمال والنشوة الروحانية، ما يقربه من الإيمان بالخالق سبحانه وتعالى .

  وعلى هذا الطريق تواصل مؤسسة الشموع للثقافة والفنون رسالتها بتقديم معرض للفنان الفطرى حسن الشرق ، ابن الجنوب الأصيل الذي نشأ وعاش طوال حياته بالقرب من مقابر ” بني حسن ” شرق النيل بالمنيا ، وارتوى من منابع الحضارات المصرية المتعاقبة ، ثم عكف على تنمية موهبته التي حباه الله بها بإخلاص عصامي ، حتى أصبح اليوم في طليعة المبدعين الفطريين في مصر ، وبات جديرا بتمثيلها في الكثير من المحافل الفنيه ، محليا ودوليا ، لما تشرق به لوحاته من ملامح حضارتها وفنونها الشعبية العريقة .

  وها هو معرضه يفتتح مع اقتراب شهر رمضان ، لتجتمع قيم الفن مع نفحاته الروحانية ، فكلاهما ينبع من نفس المعين نفسه ” .

حسن الشرق .. ونبع الإبداع الفطرى

وقال الفنان التشكيلي والناقد  عز الدين نجيب  في تقديم آخر لمعرض حسن الشرق  تحت عنوان ” حسن الشرق ونبع الإبداع الفطري ”  :  ” على امتداد تاريخ مصر ، لم ينقطع نبع الإبداع من أعماق التربه عبر طبقات الشعب ، حاملا ” جينات ” الحضارات المتعاقبة ، وهاضمًا لمختلف المؤثرات الفنية والثقافية الوافدة إليها خلال العصور ، لتكتسب في النهاية النكهة الخالصة والسمات المتفرده للهوية المصرية .

    الفنان حسن الشرق .. ابن محافظة المنيا ، الذى استمد لقبه من مسقط رأسه بالبر الشرقي للنيل عند أعتاب مقابر بني حسن الفرعونيه ، يمثل حلقة مهمةً من حلقات الإيداع الفطرى في الرسم والتلوين ، حاملا في أعماقه أصداء نابضة من عبقريات أجداده القدماء ، وأطيافا أخرى من الفنون القبطية والإسلامية ، ممتزجة بتراث فطري عريق من السير الشعبية البطولية ( مثل السيرة الهلالية ) ومن الوحدات الزخرفية المتوارثة للفنان الشعبي فوق جدران وواجهات البيوت الريفية في مناسبات الحج والزواج ، تختلط فيها المعاني الروحيه وقيم الحب والعمل والطرب وعشق الحياة ، ليخرج من ذلك كله بشخصية فنيه شديده الخصوصية ، جذبت انتباه عشاق الفن بمدارسه المختلفة واتجاهاته بمصر وخارجها ، حتى صار - عبر عشرات السنين الماضية- علامة مميزه لا تخطئها العين فور التقائها بأحد أعماله ، ما فتح الطريق أمامه لمحافل الفن في دول شتى تقدر قيمة الفن الحقيقي ، بغض النظر عن التحصيل الأكاديمي لصاحبه او انتمائه الطبقي ، لأن فنه وحده هو جواز مروره .

  ويسعد مؤسسة  الشموع للثقافة والفنون أن تقيم معرضا للوحاته للمرة الأولى  ، وذلك بعد معرض لوحات الفنانه الملكة فريدة ، ولعل في ذلك دلالة علي أن الحاكم في معارض القاعة هو أصالة الموهبة ، سواء كانت لملكة متوَّجة أو لأحد أبناء الشعب .. بنى تاريخه بعصامية مطلقة وحب مفرط لفنه  وانتماء  عميق  لوطنه ” .

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