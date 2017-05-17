أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاربعاء تعويله على رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك و زعامته لانجاح جهود اعادة صياغة اوروبا.

جاء ذلك في تصريح لماكرون لدى استقباله دونالد تاسك بقصر الاليزيه لاجراء محادثات أمتدت على مأدبة عشاء.

و قال ماكرون:” اعتمد كثيرا على زعامة دونالد تاسك لقطع شوطا أطول في جهود اعادة تأسيس و تفعيل الطموح الاوروبي”، مؤكدا رغبته في التعاون و العمل مع المؤسسات الاوروبية.

و من جانبه، قال تاسك: اوروبا تحتاج الى طاقتكم..و حين اتحدث عن أوروبا، لا أفكر في المؤسسات و البروقراطية و لكن في ملايين الأوروبيين”.

و كان ايمانويل ماكرون قد زار برلين الاثنين غداة تنصيبه رئيسا لفرنسا و اكد تطابق وجهات النظر مع المستشارة الالمانية حول امكانية تغيير المعاهدات الاوروبية اذا تطلب الامر لاصلاح أوروبا و مواجهة صعود التيارات الشعبوية.