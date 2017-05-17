علق الفنان أحمد الفيشاوي، خلال استضافته ببرنامج «أنا وأنا» تقديم الإعلامية سمر يسري، على فضائية “ON E”، على رفض الفنانة شيرين رضا الزواج منه بعد أن طلب الارتباط بها، قائلًا: “هي مبتحبنيش بس أنا لسه بحبها وبموت فيها”.

وأشار إلى علاقة الصداقة الوطيدة التي تربطه بها، مؤكدا أنها فنانة من العيار الثقيل واستطاعت أن تثبت نفسها وتثقل موهبتها وأصبحت من أهم الفنانات في الوطن العربي حاليًا.