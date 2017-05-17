وزير المالية يكشف عن المحرومين من العلاوة2017-05-17 23:13:50
أصدر الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، قرارًا بالقواعد الخاصة بصرف علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وحظر صرف العلاوة لأربع فئات من الموظفين الذين ينطبق عليهم القرار.
ووفقا لقرار الوزير الذي نشرته الجريدة الرسمية، لن تصرف العلاوة للعاملين الذين يعملون في الخارج، فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
وتصرف العلاوة لهؤلاء العاملين عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2016.
كانت الجريدة الرسمية نشرت أول أمس، قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي ستمنح لهم شهريا اعتباراً من أول يوليو سنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30 يونيو 2016، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهاً وبحد أقصى 120 جنيهاً.
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