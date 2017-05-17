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شاهد.. فستان الوزيرة الإسرائيلية الذي استفز العرب
ميري ريجف

شاهد.. فستان الوزيرة الإسرائيلية الذي استفز العرب

2017-05-17 23:10:37

ارتدت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميرى ريجف فستانًا مرسوم على ذيله مدينة القدس والمسجد الأقصى وقبة الصخرة خلال حضورها بمهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ 70 التى افتتحت اليوم مما أدى لاستفزاز مشاعر العرب الموجودين بافتتاح المهرجان.

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