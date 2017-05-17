اعتصام بجنيف للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام السوري2017-05-17 23:05:15
نظمت مجموعة “عائلات من أجل الحرية”، اليوم الأربعاء، في مدينة جنيف السويسرية، اعتصاما يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون النظام، وكافة أطراف النزاع في سوريا.
وشارك في الاعتصام، الذي أقيم أمام مقر الأمم المتحدة، نحو 50 شخصا بينهم شخصيات سياسية سورية ونشطاء وأعضاء في وفد المعارضة إلى محادثات “جنيف 6″ في مقدمتهم رئيس الوفد نصر الحريري.
وتلت فدوى محمود وهي ناشطة ووالدة أحد المعتقلين بيانا باسم المعتصمين، وبعدها كتب المشاركون أسماء بعض المعتقلين على قطع قماشية فرشت على الأرض.
وجاء في البيان “نحن عائلات سورية تطالب بالحرية لأبنائها، نطالب بالإفراج الفوري عن أهالينا الذين اعتقلوا دون أن يرتكبوا أي جرم يستحقون السجن بسببه”.
وطالب البيان بالضغط على النظام السوري، وكافة أطراف النزاع للكشف الفوري عن أسماء جميع المحتجزين لديهم لديهم ومصيرهم وأماكن احتجازهم”.
كما طالب بوقف التعذيب وسوء المعاملة للمحتجزين، وفي حال الوفاة تسليم شهادات وفاة تتضمن الأسباب وأماكن الدفن.
وختم البيان بالدعوة إلى إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية، وفي مقدمتها المحاكم الميدانية، ومحكمة الإرهاب، والمحاكم الحربية، وإلغاء كافة مفاعيلها، وضمان محاكمة عادلة للمعتقلين في محاكم وطنية بإشراف الأمم المتحدة”.
وأمس الثلاثاء قالت الأمم المتحدة، إنها تشعر بقلق بالغ بشأن مصير آلاف المدنيين المعتقلين في سجون النظام السوري، ولديها أسباب للاعتقاد بأنهم يتعرضون بشكل منهجي لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، بينها التعذيب والعنف الجنسي”.
وخلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك، أضاف استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن “هيئات الأمم المتحدة، وعلى مدار السنوات الماضية، وثقت بانتظام، وأبلغت عن انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري”.
وقبل يومين أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، ستيوارت جونز، أن واشنطن “لديها أدلة حول إحراق نظام بشار الأسد جثامين معتقلين في بناء داخل سجن صيدنايا (العسكري شمال دمشق) بعد قتلهم”.
-
بالفيديو.. برلماني: 32 % من المعتقلين «محبوسين احتياطا»
أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمر اليوم تحت عنوان “تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية” بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ...Wed, 17 May 2017 11:36:11 GMT
-
أسباب ارتفاع أسعار «الدواجن» و«اللحوم»
أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه سيتم استمرار صرف السلع التموينية دون أي استثناء حتى نهاية شهر يوليو، مشيرًا إلى أنه ابتداءً من الغد ستبدأ ...Wed, 17 May 2017 11:05:58 GMT
-
الشرطة الإيطالية تستدعي مهددي «محمد صلاح» بالقتل
قررت الشرطة الإيطالية استدعاء 4 أفراد من ألتراس نادى لاتسيو، فى إطار التحقيقات الجارية حاليًا للكشف عن المتورطين فى قضية تهديد ثلاثى فريق روما، محمد صلاح ودانييلى ...Wed, 17 May 2017 10:16:28 GMT
-
ضبط كمية كبيرة من «الأسلحة» و«المخدرات» ببحر الرمال الأعظم
واصلت قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، حيث تم ضبط (8) عربات دفع ...Wed, 17 May 2017 08:22:56 GMT
-
محافظ القاهرة يبحث مع مدير الأمن إجراءات استرداد أراضي الدولة
يبحث المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لليوم الثاني على التوالي سبل التنسيق لبدء أعمال استرداد أراضي الدولة ، والتي قامت المحافظة بتجديد الحصر لها بما هو قائم ...Wed, 17 May 2017 11:36:04 GMT
-
الطماطم تقي من الإصابة بسرطان المعدة
وقال الباحثون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الطماطم تمنع نمو الخلايا السرطانية في حال تناولها بالكامل. ويمكن لهذه النتائج أن تمهد الطريق للدراسات التي ...Wed, 17 May 2017 10:08:12 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
ريال مدريد يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو
استأنف لاعبو ريال مدريد امس /الاثنين/ مرانهم استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو غدا /الأربعاء/ المؤجلة من الجولة ال`21 بالليجا, والتي ستحسم مساعي الريال للتويج بالبطولة. ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT