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يوفنتوس يخطف لقب الكأس الإيطالية من لاتسيو
يوفنتوس

يوفنتوس يخطف لقب الكأس الإيطالية من لاتسيو

2017-05-17 23:08:59
محيط - أحمد عبد الخالق

خطف فريق يوفنتوس لقب كأس إيطاليا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، بعدما حقق الفوز على نظيره لاتسيون بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب “الأولمبيكو” فى نهائى البطولة.
افتتح التسجيل النجم  البرازيلى دانى ألفيس فى الدقيقة 12 بعدما تلقى تمريرة عرضية رائعة من الظهير الأيسر أليكس ساندرو.
وأضاف نجم الدفاع ليوناردو بونوتشى الهدف الثانى فى الدقيقة 24 بعد تمريرة أخرى من ساندرو، ليكون دفاع البيانكونيرى هو كلمة السر فى تتويجه بالبطولة.
وحقق اليوفى بذلك اللقب الـ 12 فى تاريخه، ليظل صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات التتويج بلقب البطولة، ويأتى خلفه روما بـ 9 بطولات، ثم إنتر ميلان بـ 7 بطولات. وبتتويجه بالبطولة ضمن يوفنتوس أول خطوة من تتويجه بالثلاثية التاريخية، حيث إنه اقترب كثيراً من لقب الدوري الذى تفصله عنه نقطة واحدة فقط، فضلاً عن أنه تأهل لنهائى دوري أبطال أوروبا، والذى سيلعب خلاله أمام ريال مدريد الإسبانى.

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