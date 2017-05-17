بات فريق موناكو، بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم، للمرة الأولى منذ عام 2000، والثامنة في تاريخه، عقب فوز على ضيفه سانت إيتيان (2-0) في مباراة مؤجلة، على ملعب لويس الثاني، مساء اليوم الأربعاء.

سيطر موناكو، تمامًا على الشوط الأول، واستحوذ نتيجة وأداء على مجريات اللقب، واستطاع أن ينهيه لصالحه بهدف نظيف.

ولم يستطع سانت إيتيان، الصمود أمام هجوم موناكو، إلا 19 دقيقة عندما سجل أصحاب الأرض، هدفهم الأول عن طريق كيليان مبابي.

ومرر راداميل فالكاو، تمريرة رائعة بين مدافعي سانتيا إتيان، لينفرد مبابي، ويمر من الحارس ويضع الكرة في الشباك.

وواصل موناكو، سيطرته في الشوط الثاني، وسط استسلام من جانب لاعبي سانت إيتيان، وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، نجح موناكو في تسجيل الهدف الثاني عن طريق فالير جيرمان في الدقيقة (90+3).

ورفع موناكو، رصيده لـ92 نقطة (من الفوز في 29 مباراة، والتعادل بـ5 مباريات، والخسارة في 3 لقاءات)، مقابل 86 لباريس سان جيرمان، قبل جولة على نهاية البطولة.