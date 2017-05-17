حازت إطلالة النجمة الأمريكية جوليان مور، في الدورة السبعين من مهرجان “كان”المنعقد خلال الفترة 17 مايو وحتى 28 من نفس الشهر، على إعجاب العديد من متابعي المهرجان، والتي ظهرت من خلالها وهي ترتدي فستانا باللون الأحمر الداكن.

فيما حرص عدد آخر من النجمات على التألق خلال التواجد بحفل افتتاح المهرجان، أبرزهن النجمة أوما ثورمان، جيسيكا شاستن وناعومي هاريس وإيللي فانينج، وغيرهن من النجمات.