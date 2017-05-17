يستقبل مطار القاهرة الدول، صباح غد الخميس ركابه فى مرحلتى السفر والوصول، بالورود ابتهاجا بذكرى تأسيسه الـ54.

وقال المحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الدولى، إن الشركة تحتفل غدا الخميس بمرور 54 عامًا على إنشاء مطار القاهرة الدولى، الذى افتتحه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى منتصف مايو عام 1963، حيث يستقبل مجموعة من العاملين بالعلاقات العامة فى الشركة الركاب القادمين من الخارج على مختلف شركات الطيران بالورود ابتهاجا بالمناسبة بمبان الركاب 1، 2، 3.

وأضاف إسحاق، فى تصريحات صحفية، أن الفترة الماضية شهدت تركيب 200 كاميرا مراقبة على أسوار المطار، وتم الانتهاء تمامًا من مشروع تجديد ممر الطائرات، وافتتاح تحديث السنترال التليفونى لمطار القاهرة، كما تم افتتاح مبنى الركاب رقم 2 الجديد ليعمل بكامل طاقته الاستيعابية، ليرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 30 مليون راكب سنويًا، وبقيمة استثمارية 3.4 مليارات جنيه، موضحًا أن مطار القاهرة حصل على شهادة الأيزو المتكاملة فى البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية.