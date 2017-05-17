علق الفنان أحمد الفيشاوى، خلال لقائه ببرنامج “أنا وأنا”، على فضائية “ON E”، مع الإعلامية سمر يسرى، على ردود الفعل ضده حول نشر صورة له على موقع “إنستجرام”، خلال شربه الخمر فى حالة سكر: “مش بضايق، لأنى عارف كويس جداً أن الله لا ينظر لأشكالكم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم”.

وردت الإعلامية سمر يسرى: “دا الإمام علىّ اللى قال الجملة دى صح؟”، ليقول الفيشاوى: “أعتقد.. مش عايز أفتى بس أنا مؤمن بها”.

واستطرد الفيشاوى: “أنا زى أى بنى آدم، إنتى شخصيا لو روحتى مكان فيه رقص وشرب وخدتى كاس، وناس صوروا، فى ناس معندهمش مشاكل فى ده، وملايين المصريين، وأنا إنسان طبيعى بخطأ وبقع وبفشل وبنجح”.

وتابع: “مش هنقعد نكذب على بعض، فيه منا بيشربوا، بس أهم حاجة نتعامل مع بعض بشكل آدمى ومحترم ومش الشرب اللى هيخليك كويس ولا وحش، ولا طريقة اللبس ولا الديانة ولا اللون ولا الجنسية”، موضحاً أن من يحكم على الإنسان من صوره “حمير”.

وقال الفنان أحمد الفيشاوى، إنه يتابع الأخبار المهمة التى تحدث فى العالم، ولكنه يفضل أن يعيش الواقع، لافتاً إلى أنه يتجاهل الأخبار السيئة.

وعن علاقاته، قال: “لما بخرج من علاقة بخش فى اللى بعديها على طول عشان الحياة بتكمل”، مردفا: “لست الشخصية اللى أصاحب وأجرى، بس بحب البنات”.

وأضاف الفيشاوى، أن معظم وقته يكون فى العمل، لأنه يغنى راب ويخرج وينتج ويمثل، مشيراً إلى أنه لا يلوم نفسه دائماً، ولكن يلوم نفسه على الأخطاء الكبيرة.

وتابع:”يا رب ماشوفش مكروه فى بنتى”، موضحاً أنه كان فوضوياً، ولكن حالياً تعلم تنظيم الحياة، وذلك جاء مع النضج، مردفاً: “ممكن أعمل أراجوز فى سيرك.. ودى شغلانة جميلة وبعرف أعملها كويس”.