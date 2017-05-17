السيسي يدعو لإعطاء مرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة للحديث بموضوعية2017-05-17 22:47:33
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وسائل الإعلام لإعطاء كل مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة الفرصة للحديث بموضوعية وتجرد من أجل الوطن، مضيفا أنه يدعم الأحزاب السياسية، وأنه لا ينبغي الإساءة لها بل يجب تشجيعها لتكون أكثر فعالية ،وأن الرئاسة ستتسلم الأسبوع المقبل من شباب الأحزاب ملامح حملة قومية وضعوها لمحو الأمية، وإجراءات تنفيذها.
وأضاف الرئيس، خلال الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية الأهرام والأخبار والجمهورية، بثته وكالة أنباء الشرق الاوسط مساء اليوم، والذي ينشر غدا بالصحف القومية ، إن الفتاوى غير المسئولة ضد المسيحيين تؤكد تخلف الفهم الديني، مشيرًا إلى أن رد فعل الشعب عليها أبلغ رد ، مؤكدا أن الإرهاب لم يهدد بقاء الدولة، وأن شعب مصر وحده صاحب القرار.
وتابع السيسي أن الحكومة تدرس برامج ومقترحات ومشروعات قوانين لضبط الزيادة السكانية، بعد ارتفاعها بمعدل يزيد على 3 أمثال نسبة الزيادة في الصين.
وأكد أن الإعلام المصري يتحرك للأمام، ودور الهيئات كبير وسيكتمل مع صدور قانون الصحافة.
وأشار الرئيس إلى أنه سيعقد مؤتمرًا دوليًا للشباب في شهر نوفمبر المقبل، موضحا أن مؤتمرات الشباب أصبحت أحد عناصر قوة مصر الناعمة، وأن هناك مسئولين أجانب طلبوا الحضور للاطلاع على هذه الفكرة العبقرية .
وفي سياق أخر، قال السيسي إن القضاء “مؤسسة محترمة”، وأن مجلس الدولة وضعوا اختيارهم، مضيفا “سأتخذ قراري طبقًا للقانون والمصلحة الوطنية”.
وأوضح أن الدستور يصوغ مسارات التعامل بين مؤسسات الدولة وعلينا أن نقبل بالتجربة، مشددًا على عدم وجود صراعات بين الأجهزة في الدولة، فمعنى الصراع غياب صانع القرار .
وتابع: قائلا:-” أبحث دائمًا عن شخصيات تستطيع قيادة مصر ومؤسسات الدولة مستقبلًا تتمتع بالكفاءة والنزاهة والقدرة والوعي بحجم مصر”، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ تؤكد عدم التردد في حماية بلادنا مهما تطلب الأمر، ورد فعل الشعب يعكس فهمه ووعيه بالمخاطر، مضيفًا أن مصر تعمل على وضع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة التطرف والإرهاب.
وشدد الرئيس على أن الأزهر له مكانة كبيرة في مصر وخارجها، مضيفا “نحن مصرون على أن ينهض بدوره”، كما أعرب عن استعداده للقيام بدور أكبر داخل مصر وخارجها لدعم رسالة مكتبة الإسكندرية كمنارة عالمية. وتابع: “حريصون على كوادرنا والشخصيات التي أثرت الحياة الثقافية، والتقى مع شخصيات عديدة في لقاءات غير معلنة للاستماع لتصوراتهم وتقديراتهم”.
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