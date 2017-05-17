وقع اتحاد البترول في لبنان، والنقابة العامة للبترول في مصر، اليوم /الأربعاء/ بروتوكول تعاون يهدف لتبادل الخبرات بين الطرفين والتعاون في شتى المجالات.

من جانبه، ثمن رئيس النقابة العامة للبترول في مصر عادل رجب، توقيع هذا البروتوكول، مشيرا إلى أن له نكهة خاصة، موجها تحياته إلى المسؤولين في لبنان والى الشعب اللبناني، لافتا إلى أن توقيع هذا البروتوكول له أثر طيب على الجانبين اللبناني والمصري، لما فيه من مصلحة للعاملين في البلدين الشقيقين.

بدوره، أثنى رئيس اتحاد نقابات مستخدمي البترول وعماله في لبنان، أديب برادعي، على التعاون بين النقابة المصرية والاتحاد اللبناني، وقال “إننا كاتحاد عمال البترول، وبعد اكتشاف الثروات الغازية والنفطية في بحرنا وبرنا، وفي مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي، نصر على الإسراع في بدء استثمار هذه الثروة وبشفافية كاملة”.

كما أشاد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر، بالتعاون بين الطبقة العاملة اللبنانية والمصرية، مشيرا إلى أن الاتحاد العمالي العام هو اتحاد جامع يمثل كل أطياف لبنان.