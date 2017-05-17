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مانشستر يونايتد يتعثر أمام ساوثهامبتون بتعادل سلبي في الدوري الإنجليزي
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مانشستر يونايتد يتعثر أمام ساوثهامبتون بتعادل سلبي في الدوري الإنجليزي

2017-05-17 22:55:05

حصد مانشستر يونايتد، نقطة ثمينة، من أنياب مضيفه ساوثهامبتون في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بملعب الأخير سانت ماري، بعد تعادل الفريقين سلبيا مساء اليوم.

وأهدر ساوثهامبتون فرصة الخروج بنقاط المباراة الثلاث بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه انبري لها الإيطالي مانولو جابياديني الذي سددها على يمين الحارس الأرجنتيني سرخيو روميرو الذي تصدي للكرة محولا إياها إلى ركلة ركنية (ق6).

بهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقاط المباراة بحيث يحصل كل فريق على نقطة واحدة رفعت رصيد مانشستر يونايتد إلى 66 نقطة في المركز السادس، ورصيد ساوثهامبتون إلى 46 نقطة في المركز الثامن

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