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غدا.. إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال "حسين سالم"
حسين سالم ‎

غدا.. إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال "حسين سالم"

2017-05-17 22:42:18

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الخميس حكمها في إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال “حسين سالم”، في القضية المعروفة بـ”تصدير الغاز لإسرائيل”.
ويصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، وعضوية المستشارين حسن دياب ووجدي عبدالمنعم، وأمانة سر علاء حمزة ومحمود مصطفى.
وتحمل القضية رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة.
وواجه المتهمون في القضية، اتهامات بإهدار المال العام، المتمثل في بيع الغاز المصري بأسعار زهيدة.

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