قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، إن عملية ترميم مجمع الفنون بدأت عام 2005 ، وكان المخطط له أن يفتتح قبل اليوم بكثير، ولكن الظروف التي مرت بها مصر في الأعوام السابقة هي التي أدت إلى تأخير الإفتتاح.

جاء ذلك خلال افتتاح ، مجمع الفنون بالزمالك “قصر عائشة فهمي”، مساء اليوم، الاربعاء، بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة إلى جانب عدد كبير من المثقفين والفنانين التشكيليين في مصر.

واضاف وزير الثقافة، “المجمع إضافة حقيقية للفنون والوسط الثقافي المصري، بما يحتويه من أعمال فنية يعود بعضها إلى القرنين الـ 18 والـ 19 ا لفنانين عظام”.

واكد وزير الثقافة على أن افتتاح أى موقع فني، اوثقافي، يمثل نوع من مواجهة التطرف والإرهاب والتشدد، فبوجود اللوحات والفنون التشكيلية، فنحن نرد الإعتبار لفن النحت، ووجود لوحات لكبار الفنانين المصريين والعالميين هو مواجة للتطرف والإرهاب.

وأوضح وزير الثقافة، أن بعض اللواحات التي من القرنين الـ 19 و الـ 20 ، خاصة التي تتعلق بالحياة المصرية سنجد فيها أشياء كثيرة إنقرضت، مثل اللواحات التي تعبر عن الريف المصري والتي يوجد بها السواقي والشادوف، وترصد العلاقة بين الفلاح المصري والحيوان وقتها، وسنجد بالمقارنة بين وقت رسمها والأن سنجد أن كثير من جغرافية المكان قد تغيرت.

يذكر أن القصر يقع على مساحة تبلغ 2700 متر مربع ويتكون من بهوين وبدروم وسطح، و قد تضمنت أعمال التطوير تحويل البدروم إلى قاعة عرض فنون تشكيلية على مساحة 1000 متر، وتتميز غرف القصر بتواجد لوحات من الحرير والكتان ، التي ليس لها مثيل على الإطلاق، هذا بالإضافة إلى أن تواجد زخارف أوروبية على جوانب الحوائط تعطى شكلا جماليا مميز، وقد قام بعملية ترميم القصر، صندوق التنمية الثقافية، فيما قام قطاع الفنون التشكيلية بتجهيزه، وهو الجهة المسئولة عن ادارته