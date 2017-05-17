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شاهد.. أحمد موسى يهدي "فيديو" للسيسي عن حال التعليم
احمد موسى مذيع قناة التحرير

شاهد.. أحمد موسى يهدي "فيديو" للسيسي عن حال التعليم

2017-05-17 22:50:35

قال الإعلامي أحمد موسي، إن حال التعليم في مصر ليس لطيفا، وذلك في كافة المراحل التعليمية، ولاسيما عندما نري العديد من الأمور الغير جيدة والتي من أبرزها عدم الإلمام بالمعلومات العامة وأسماء الحكومة والمسؤولين.

وعرض موسي ، خلال برنامجه «علي مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، تقرير من الشارع يرصد حالة الثقافة العامة لدي طلبة الجامعة والتي من أبرزها، “عدم معرفة أسماء الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزير العدل”.

وعلق موسي قائلًا: “اهدي هذا الفيديو الي الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ووزراء التربية والتعليم والتعليم العالي ورئيس الوزراء”.



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