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ريال مدريد يقترب من لقب الليجا برباعية في سيلتافيجو
ريال مدريد

ريال مدريد يقترب من لقب الليجا برباعية في سيلتافيجو

2017-05-17 22:56:29
محيط - أحمد عبد الخالق

اقترب فريق ريال مدريد من حصد لقب الدوري الإسباني بعدما حقق فوزاً ساحقاً على حساب مضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 4-1 ، مساء الأربعاء ، في اللقاء المؤجل من الجولة 21 لليجا.

سجل أهداف ريال مدريد كريستيانو رونالدو “هدفين” في الدقيقتين 10 و48 وكريم بنزيمة وتوني كروس في الدقيقتين 70 و88 وأحرز هدف سيلتا الوحيد المهاجم جيديتي في الدقيقة 69 علماً بأن سيلتا لعبوا بعشرة لاعبين لأكثر من 28 دقيقة بعد طرد آسباس في الدقيقة 62.

ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 90 نقطة ليستعيد صدارة الليجا بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني ليحتاج الريال للتعادل مع مالاجا بالجولة الأخيرة ويحسم اللقب رسمياً وتجمد رصيد سيلتا عند 44 نقطة في المركز الثالث عشر.

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