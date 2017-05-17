احتفالًا بـ"يوم أفريقيا".. الأوبرا تحتضن "تقييم تجربة التحول الديمقراطي بعد ربع قرن" غدا

في إطار احتفالات الدولة المصرية بـ “يوم أفريقيا” تنظم الجمعية العلمية للشئون الأفريقية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافـة مؤتمرا تحت عنوان : “تقييم تجربة التحول الديمقراطي في أفريقيا بعد ربع قرن” والذي يعقد بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا غداً الخميس الموافق 18 مايو 2017 .

يأتي ذلك بمشاركة عشرات الخبراء والباحثين في الشئون الأفريقية ، علاوة على مشاركة ممثلين للعديد من الهيئات والمؤسسات التي تعمل في حقل الشؤون الأفريقية مثل : وزارة الخارجية – الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية – الهيئة العامة للاستعلامات – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - مركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية – مركز أفريقيا بالجامعة البريطانية.