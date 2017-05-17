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احتفالًا بـ"يوم أفريقيا".. الأوبرا تحتضن "تقييم تجربة التحول الديمقراطي بعد ربع قرن" غدا
الاوبرا

احتفالًا بـ"يوم أفريقيا".. الأوبرا تحتضن "تقييم تجربة التحول الديمقراطي بعد ربع قرن" غدا

2017-05-17 22:25:10
محيط - خاص

في إطار احتفالات الدولة المصرية بـ “يوم أفريقيا” تنظم الجمعية العلمية للشئون الأفريقية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافـة مؤتمرا تحت عنوان : “تقييم تجربة التحول الديمقراطي في أفريقيا بعد ربع قرن” والذي يعقد بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا غداً الخميس الموافق 18 مايو 2017 .

يأتي ذلك بمشاركة عشرات الخبراء والباحثين في الشئون الأفريقية ، علاوة على مشاركة ممثلين للعديد من الهيئات والمؤسسات التي تعمل في حقل الشؤون الأفريقية مثل : وزارة الخارجية – الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية – الهيئة العامة للاستعلامات – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - مركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية – مركز أفريقيا بالجامعة البريطانية.

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