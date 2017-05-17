اختار الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة أبو طالب العيسوي، 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة فريق المقاولون العرب بعد غد الجمعة، ضمن فعاليات الأسبوع 29 من مسابقة الدوري الممتاز.

ووقع اختيار أبو طالب العيسوي، على كل من “محمد عواد – محمد مجدى – ريتشارد بافور – سامح عبد الفضيل – محمد ابو المجد بوشا – محمد عادل جمعة – باهر المحمدى – بهاء مجدى – إسلام عبدالنعيم – عمرو الوحش – احمد جمال – نادر رمضان – عماد حمدى – وجيه عبد الحكيم – محمدفتحى – ابراهيم حسن – وليد عطية – أحمد الصعيدى – شكرى نجيب – كريم بامبو – ديجو كالديرون”.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السابع في جدول الدوري برصيد 40 نقطة، فيما يأتي المقاولون العرب في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.