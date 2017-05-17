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وزير الصحة يزور مستشفيات الأقصر في جولة تفقدية غدا
الدكتور أحمد عماد الدين - وزير الصحة

وزير الصحة يزور مستشفيات الأقصر في جولة تفقدية غدا

2017-05-17 22:13:02
الأقصر : أحمد زكي

يقوم أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة بزيارة تفقدية لعدد من المنشأت الطبية بمحافظة الأقصر صباح الخميس يتخللها زيارة محتملة لمستشفى أرمنت للوقوف على اخر المستجدات على ارض الواقع وقرب دخولها الخدمة ، كما من المقرر أن يزور  عددا من الوحدات الصحية بغرب المحافظة .

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