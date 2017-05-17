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يوفنتوس يتقدم بثنائية على لاتسيو في الشوط الأول
يوفنتوس

يوفنتوس يتقدم بثنائية على لاتسيو في الشوط الأول

2017-05-17 22:04:01
محيط - أحمد عبد الخالق

تقدم فريق يوفنتوس على نظيره لاتسيو بهدفين دون رد في لقاء نهائي كأس ملك ايطاليا المقام حالياً.

سجل هدفي التقدم اللاعب دانييل الفيس في الدقيقة 12 و نظيره ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 25.

ويقترب بتلك النتيجة فريق السيدة العجوز من الفوز بلقب الكأس

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