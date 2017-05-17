 Moheet on google
الأربعاء 17 مايو 2017 11:19 مساءً
روابط سريعة
الغربية تنهي استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية السبت المقبل
امتحانات الثانوية العامة ـ طلاب

الغربية تنهي استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية السبت المقبل

2017-05-17 22:04:32
خاص - محيط

قال الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، انهت استعدادها للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية “تجاري وزراعي وصناعي”، والتي ستنطلق يوم السبت المقبل.‏

وأضاف عايد، في تصريح اليوم الأربعاء ، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات ألف طالب وطالبة منهم 7800 للتعليم التجاري و14 ألفا للتعليم الصناعي و3200 للتعليم الزراعي، وأن عدد لجان النظام المراقبة للتعليم الفني بنوعياته الثلاث نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس، “78 لجنة”.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم توقيع برتوكول بين المديرية والتأمين الصحي ومديرية أمن الغربية والتموين بحيث تتكاتف الجهود لسير الامتحانات بشكل جيد، وأنه تم تجهيز 23 استراحة وتزويدها بالمكيفات وتوفير كل سبل الراحة لهم على مستوى الإدارات التعليمية العشر العشر.

واختتم بأنه تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير السولار بمحطات الوقود لسيارات نقل وتوزيع الأسئلة، لافتا إلى أنه تم التشديد على عدم استخدام أو حمل المحمول داخل اللجان للطلاب والملاحظين واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخالف القانون.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3