قال الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، انهت استعدادها للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية “تجاري وزراعي وصناعي”، والتي ستنطلق يوم السبت المقبل.‏

وأضاف عايد، في تصريح اليوم الأربعاء ، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات ألف طالب وطالبة منهم 7800 للتعليم التجاري و14 ألفا للتعليم الصناعي و3200 للتعليم الزراعي، وأن عدد لجان النظام المراقبة للتعليم الفني بنوعياته الثلاث نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس، “78 لجنة”.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم توقيع برتوكول بين المديرية والتأمين الصحي ومديرية أمن الغربية والتموين بحيث تتكاتف الجهود لسير الامتحانات بشكل جيد، وأنه تم تجهيز 23 استراحة وتزويدها بالمكيفات وتوفير كل سبل الراحة لهم على مستوى الإدارات التعليمية العشر العشر.

واختتم بأنه تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير السولار بمحطات الوقود لسيارات نقل وتوزيع الأسئلة، لافتا إلى أنه تم التشديد على عدم استخدام أو حمل المحمول داخل اللجان للطلاب والملاحظين واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخالف القانون.