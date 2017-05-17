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واشنطن تمدد تخفيف العقوبات على طهران
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واشنطن تمدد تخفيف العقوبات على طهران

2017-05-17 22:26:29

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء تمديد العمل بتخفيف العقوبات على إيران حسب ما هو وارد في الاتفاق النووي مع القوى الكبرى العام 2015، رغم انتقادات الرئيس دونالد ترامب للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال عهد سلفه باراك أوباما.

وأعلنت الخزانة الأمريكية في الوقت نفسه، فرض عقوبات جديدة بحق عدد من المسؤولين العسكريين الإيرانيين وشركات صينية مرتبطة بالبرنامج البالستي الإيراني.

ويأتي قرار عدم تجديد العقوبات قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الإيرانية وقد يعطي دفعة لفرص الرئيس حسن روحاني الذي وقع الاتفاق النووي في صيف 2015 في عهد إدارة أوباما التي وافقت على إلغاء العقوبات مقابل ضمان سلمية برنامج إيران النووي.

ولكن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في إدارة الشرق الأوسط ستيوارت جونز قال في بيان إن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس أن الولايات المتحدة تواصل رفع العقوبات بموجب الاتفاق. مع ذلك، أضاف أن وزارة الخزانة ستطبق عقوبات جديدة على أفراد وشركات تساعد برنامج الصواريخ البالستية الإيراني وبشأن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال جونز إن ايران “تواصل السعي لحيازة تكنولوجيا الصواريخ القادرة على حمل السلاح النووي” في ما عده انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي. مضيفا أن وزارة الخارجية “ستواصل العمل مع زملائنا في وزارة المالية لضمان أمننا القومي في وجه التهديدات الإيرانية”.

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