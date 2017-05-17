قال وزير الآثار خالد عناني، أن هناك لجنة هندسية ستقوم بزيارة الأقصر يوم السبت المقبل، لبحث كافة المعوقات وإعداد دراسة تفصيلية عن أسباب توقف العمل في طريق الكباش، بالإضافة إلى إعداد دراسة جدوى مالية مفصلة للموقف الحالي للطريق، حتى يتم استئناف العمل بالطريق في أسرع وقت.

وقام وزير الآثار، مساء اليوم الأربعاء، بزيارة محافظة الأقصر، حيث بدأ جولته في المحافظة بتفقد طريق الكباش، برفقة محافظ الأقصر محمد بدر، وقيادات الآثار في المحافظة، وذلك بهدف استئناف العمل مرة أخرى في الطريق وفقا لتوجيه القيادة السياسية، بعد أن توقف العمل به لمدة 6 سنوات، مع اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحل كافة المعوقات التي تعيق استكمال العمل بالطريق.

يذكر أن مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني، الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك بطول 2700 متر، بدء تنفيذه في عام 2005، وتم صرف ما يقرب من 600 مليون جنيه لتنفيذه، ثم توقف المشروع بعد قيام ثورة 25 يناير لعام 2011.